На Камчатке объявили победителей туристического конкурса
Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Десять жителей Камчатского края получили дипломы победителей первого народного конкурса туристических проектов «Моя любимая Камчатка — приглашение к путешествию». Мероприятие проводилось по инициативе заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе правительства региона.
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Жюри конкурса рассмотрело 156 туристических идей и 52 проекта, из которых были отобраны лучшие. По мнению главы региона Владимира Солодова, эти инициативы помогут развивать в регионе туризм.
В число лучших попали идеи создания экотропы, фермерского хозяйства, этнографического маршрута, лодочной станции, приключенческого тура и тематической настольной игры. Победителям окажут информационную поддержку, их проекты будут внесены в туристическую карту края.
Ирина Яровая поблагодарила жителей региона за столь активное участие в конкурсе и назвала его по-настоящему народным. Она считает необходимым закрепить бренд «Моя любая Камчатка» в разных направлениях.
Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий.