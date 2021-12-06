Петропавловск-Камчатский, 6 декабря, 2021, 12:27 — ИА Регнум. Десять жителей Камчатского края получили дипломы победителей первого народного конкурса туристических проектов «Моя любимая Камчатка — приглашение к путешествию». Мероприятие проводилось по инициативе заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 декабря в пресс-службе правительства региона.

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Жюри конкурса рассмотрело 156 туристических идей и 52 проекта, из которых были отобраны лучшие. По мнению главы региона Владимира Солодова, эти инициативы помогут развивать в регионе туризм.

«Нам очень важно, чтобы в развитие туристической сферы был максимально вовлечен каждый, кто проявляет к этому интерес. Данный конкурс полностью соответствует этой задаче. Сейчас мы думаем над тем, как будет выглядеть мастер-план развития туризма, и в первую очередь нужно спросить об этом людей. Было представлено большое количество проектов. Все они будут интегрированы в муниципальные программы развития туризма и в общий план развития туризма и смогут претендовать на гранты. Уверен, что эти проекты помогут создать привлекательные туристические проекты, а значит, помогут в развитии населенных пунктов», — сказал Владимир Солодов.

В число лучших попали идеи создания экотропы, фермерского хозяйства, этнографического маршрута, лодочной станции, приключенческого тура и тематической настольной игры. Победителям окажут информационную поддержку, их проекты будут внесены в туристическую карту края.

Ирина Яровая поблагодарила жителей региона за столь активное участие в конкурсе и назвала его по-настоящему народным. Она считает необходимым закрепить бренд «Моя любая Камчатка» в разных направлениях.

«Мы уверены в том, что самым большим знанием и пониманием того, как развивать Камчатский край, какие преимущества у него есть, обладают жители Камчатки, которые влюблены в эту землю. Я думаю, что все участники нас поддержат в том, чтобы бренд «Моя любая Камчатка» был закреплен в различных направлениях. Наша региональная качественная продукция могла бы получить номинацию «Моя любимая Камчатка» как знак любви жителей Камчатки, подтверждение высокого качества и поддержки. Я уверена, «Моя любимая Камчатка — приглашение к путешествию» станет хорошим девизом в плане наших совместных действий с жителями Камчатки», — сказала Ирина Яровая.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камчатском крае будут реализованы дополнительные меры поддержки туристической отрасли. В 2022 году туркомпании региона смогут получить больше грантов и субсидий.