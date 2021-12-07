Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии в астанинском формате пройдут в Нур-Султане с 21 по 22 декабря. Об этом 7 декабря сообщил журналистам официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

Сирия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Встреча пройдёт 21 — 22 декабря в офлайн-формате. Все стороны подтвердили своё участие», — сказал Смадияров.

Он сообщил, что на встречу прибудут представители стран-гарантов: России, Ирана и Турции. Также на переговорах будут присутствовать делегаты стран-наблюдателей.

Как сообщало ИА REGNUM, первая встреча в рамках этого формата состоялась в январе 2017 года в Нур-Султане (тогда — Астана). В ходе последней встречи, которая прошла 7−8 июля текущего года, стороны обсудили вопросы, касающиеся международного гуманитарного содействия, перспективы возобновления работы сирийского Конституционного комитета в Женеве.

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