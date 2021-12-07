Москва, , 12:28 — REGNUM Арбитраж Москвы 25 января 2021 года начнёт рассматривать иск Starr Russia Investments III B. V из американской инвестгруппы Starr. Истец требует более 8,1 млрд рублей с четырёх иностранных и одной российской компании из дивизиона международной сети Deloitte. Вероятно, речь идёт о взыскании убытков от сделки, связанной с акциями «Инвестторгбанка», передаёт ИА REGNUM.

Деньги Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иск был подан в конце ноября 2021 года. Сумма иска в рублях — 8 111 686 000 рублей. При этом в материалах дела фигурирует иностранная валюта — 110 млн долларов США. Ответчиками выступают компании «Делойт Си Ай Эс Холдингс Лимитед», ТОО «Делойт ЛЛП», частные компании «Делойт Си Ай Эс Лимитед» и «Делойт Туш Томацу Лимитед», а также АО «Делойт И Туш СНГ».

В июне 2017 года эта же компания уже судилась с дивизионом Deloitte. Сумма претензий также составляла 110 млн долларов США. Тогда речь шла о солидарном взыскании убытков. В деле третьими лицами участвовали «Инвестторгбанк» и Владимир Гудков — бывший топ-менеджер и акционер этого же банка, который был фигурантом уголовного дела. Тогда суд вернул иск заявителю, сославшись на то, что тот еще в апреле 2017 года подал схожий иск в Верховный суд штата Нью-Йорк, включающий те же основания (делу присвоили номер 652 251/2017).