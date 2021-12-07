Сеул, 7 декабря 2021, 12:24 — REGNUM Правительство Южной Кореи поддерживает проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на призывы США бойкотировать Олимпиаду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Таки образом представитель МИД Южной Кореи прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022.
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Как отметили в министерстве, США заранее проинформировали южнокорейскую сторону о своём решении, но не просили следовать примеру Вашингтона.
Между тем представитель МИД Южной Кореи не уточнил, планирует ли Сеул отправить в Пекин правительственную делегацию, однако добавил, что правительство будет внимательно следить за действиями союзников и партнёров США.