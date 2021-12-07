Сеул, 7 декабря, 2021, 12:24 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи поддерживает проведение зимних Олимпийских игр в Пекине, несмотря на призывы США бойкотировать Олимпиаду. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителя южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Олимпийские игры

Таки образом представитель МИД Южной Кореи прокомментировал решение США о дипломатическом бойкоте ОИ-2022.

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Как отметили в министерстве, США заранее проинформировали южнокорейскую сторону о своём решении, но не просили следовать примеру Вашингтона.

Между тем представитель МИД Южной Кореи не уточнил, планирует ли Сеул отправить в Пекин правительственную делегацию, однако добавил, что правительство будет внимательно следить за действиями союзников и партнёров США.