Москва, , 12:22 — REGNUM Депутаты Госдумы и сотрудники аппарата будут проходить в здания палаты парламента без предъявления QR-кодов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании.

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«Учитывая результаты, выводим их за рамки этого требования, потому что у нас либо переболели и есть антитела, либо привились, поэтому могу сказать, это итог совместной работы», — отметил Володин.

Спикер Госдумы сообщил, что уровень коллективного иммунитета депутатов составляет 94%, а аппарата — 99%.

Всего Госдуму посещают порядка 3 тыс. человек ежедневно.

Ранее Володин сообщил о планах пускать в Госдуму по QR-кодам с 6 декабря 2021 года.

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