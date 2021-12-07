Кемерово, , 12:22 — REGNUM В Кемеровской области бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус делают только в нескольких случаях. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения региона Оксана Абросова.

Исследование ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

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«Первый — это если у вас появились симптомы острой респираторной инфекции, коронавирусной инфекции или пневмонии. Второй — чтобы оценить эффективность проводимого лечения», — приводит сайт A42.ru слова Абросовой.

И третий случай — это когда экспресс-тест на коронавирус оказался положительным.

При этом результаты ПЦР-тестирования должны быть готовы в течение 24 часов с момента доставки в лабораторию.