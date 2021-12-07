Москва, , 12:21 — REGNUM Заслуженный летчик-испытатель Советского Союза, Герой Советского Союза Гурген Карапетян умер в возрасте 84 лет. Об этом 7 декабря сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».

Свеча Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

«Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех выражает глубокие соболезнования родным и близким в связи с кончиной Героя Советского Союза, Заслуженного летчика-испытателя Советского Союза, советника генерального директора холдинга «Вертолеты России» по безопасности полетов Гургена Рубеновича Карапетяна», — говорится в сообщении.

Также гендиректор холдинга Николай Колесов отметил, что покойный посвятил всю свою жизнь служению родине и авиации.

«При его участии множество вертолетов нашли свой путь в небо, а некоторые из них — поставили рекорды, которые навсегда прославили отечественное вертолетостроение. Его мужество, героизм и преданность своему делу всегда будут служить примером для всего коллектива холдинга «Вертолеты России», а добрая, светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит пресс-служба слова Колесова.

Отметим, Гугерн Карапетян родился 9 декабря 1936 года в Свердловске и в 1961 году окончил Московский авиационный институт. С 1961 года работал ведущим инженером в ОКБ М. Л. Миля, а в 1962 году окончил вертолетное отделение Школы летчиков-испытателей.

С 1962 по 1993 год он работал на летно-испытательном комплексе Московского вертолетного завода имени М. Л. Миля и с 1974 года занимал должность старшего летчика-испытателя завода. Карапетян поднял в небо и провел испытания вертолетов Ми-26 и Ми-28, а также принимал участие в испытаниях вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-10, Ми-14, Ми-24 и их модификаций.