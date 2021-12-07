Монтевидео, , 12:19 — REGNUM Появление в Уругвае варианта коронавируса «Омикрон» — это вопрос времени. Об этом заявил директор лаборатории микробной геномики Института Пастера в Уругвае Грегорио Ираола, сообщает Prensa Latina.

Флаги Уругвая

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Он также призвал не тревожиться, поскольку до сих пор используемые в стране вакцины очень хорошо реагировали на предыдущие варианты.

Иммунолог Люсия Ванрель сказала, что что вакцины не будут работать так же хорошо и с такой же точностью эффективности, как раньше, из-за количества омикронных мутаций.

По словам уругвайских специалистов, из-за своей трансмиссивности этот вариант уже был обнаружен в нескольких соседних странах, включая Бразилию, Аргентину и Чили, и ожидается, что омикрон проникнет и в Уругвай.

По мнению обоих ученых, попадание штамма в страну может быть ускорено, поскольку границы страны сейчас открыты для всех привитых иностранцев, и ожидается, что туристический сезон будет аналогичен предпандемическим годам.