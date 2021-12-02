Петропавловск-Камчатский, 2 декабря, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 2 декабря встретился с президентом группы ННК, которая является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в регион, Эдуардом Худайнатовым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Алексей Иванов ИА REGNUM Камчатка

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В ходе встречи были достигнуты договоренности о тесном сотрудничестве в вопросах сохранения стабильного обеспечения Камчатки качественным топливом. Компания поставляет в край авиационный керосин для аэропорта Петропавловска-Камчатского и ещё 8 северных аэропортов, а также обеспечивает поставки топлива в рамках Северного завоза.

«Были рассмотрены темы развития логистической и розничной инфраструктуры, а также проекты развития нефтепродуктообеспечения в регионе», — уточнили в правительстве Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, у Петропавловска-Камчатского есть преимущество для развития портов, на которых грузы будут перемещать с судов ледового класса на обычные. Об этом заявил глава Камчатского края Владимир Солодов, выступая на обсуждении перспектив развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики.