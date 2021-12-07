Москва, 7 декабря, 2021, 12:17 — ИА Регнум. В России выстраивается целостная система поддержки семей с детьми, живущих за чертой бедности. Об этом 7 декабря заявил глава Минтруда Антон Котяков на пленарном заседании Госдумы.

Admobninsk.ru Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков

«По статистике, более 80% граждан, живущих за чертой бедности, это семьи с детьми. Поэтапно выстраивается целостная система их поддержки. Её цель — обеспечить финансовую устойчивость семьи, минимизировать риски бедности при рождении ребёнка», — заявил Котяков.