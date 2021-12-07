Магас, , 12:17 — REGNUM В Ингушетии приняли участие в прививочной кампании против коронавируса около 180 тыс. человек. Из них первый компонент вакцины получили 185 949 человек, полностью привиты 178 244 жителя региона, сообщили 7 декабря в пресс-службе правительства республики.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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С учетом того, что план по числу подлежащих вакцинации лиц в 2021 году составляет 285 635 человек, можно говорить о его выполнении на 62%. По словам министра здравоохранения Рукият Торшхоевой, за неделю удельный темп вакцинации в Ингушетии увеличился, составив 320 человек на 100 тысяч населения.

Как сообщили в оперативном штабе, на 6 декабря количество заболевших COVID-19 в Ингушетии достигло 26 650 человек, из них выздоровели 24 778 человек. Не удалось спасти врачам 435 пациентов. В настоящее время госпитализированы 346 больных COVID-19, из них 39 — находятся в тяжелом состоянии.