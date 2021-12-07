Москва, 7 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Подарки на Новый год планируют дарить подавляющее большинство жителей России (66%), в основном детям, родителям, братьям, сестрам и другим родственникам. Об этом свидетельствует исследование рекрутингового агентства Superjob.ru.

ru.torange.biz Новогодние подарки

Любимому человеку, второй половинке, супруге или супруге готовят новогодние подарки 32% опрошенных, друзьям и знакомым — 19%. Не забудут про себя 12% опрошенных.

Выросла доля желающих поздравить с Новым годом коллег по работе — с 6% в 2020 году до 9% в 2021 году. Не планируют покупку новогодних подарков 16% респондентов.

Опрос проведен 11−246 ноября 2021 года по заказу «Коммерсант. Деньги». Опрошены 5000 граждан старше 18 лет в 702 населенных пунктах РФ.

ИА REGNUM сообщало ранее, что в 2021 году жители России планируют потратить на новогодние подарки 13 тыс. рублей.

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