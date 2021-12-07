Новосибирск, 7 декабря, 2021, 12:14 — ИА Регнум. Новосибирская прокуратура начала проверку в связи с возгоранием жилого дома в городе Тогучин. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Прокуратура Новосибирской области Возгорание в многоквартирном жилом доме в Тогучине

Напомним, ранее была начата доследственная проверка по факту хлопка газового баллона в жилом доме в городе Тогучин, во время которого пострадал мужчина.

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«Возгорание произошло в квартире на первом этаже трёхэтажного жилого дома. В результате пожара огнём повреждены квартиры и общее имущество жилого дома (окна, двери, облицовка). Эвакуировано 12 человек, один местный житель пострадал (доставлен в реанимацию больницы с ожогами). Причины пожара устанавливаются сотрудниками МЧС и Следственного комитета», — уточнили в прокуратуре.

Отмечается, что прокурор района Анна Чурун работает на месте происшествия.