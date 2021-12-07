Москва, , 18:53 — REGNUM Заявления немецкого дипломата Вольфганга Ишингера содержат неадекватные идеи. Об этом 7 декабря корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Вольфганг Ишингер (сс) Stiftung Münchner Sicherheitskonferenz (gemeinnützige) GmbH

«В речи Ишингера присутствуют и полностью неадекватные идеи. Например, предложение сделать Украину членом ЕС», — заявил эксперт.

«Это стало его навязчивой идеей, начиная с переворота на Майдане», — пояснил Борисов.

«К несчастью для Вольфганга Ишингера, в среде политических элит ФРГ она не нашла отклика. Но он продолжает с ней носиться как с писаной торбой», — отметил политолог.

«Думаю, тут сказывается возраст и начинающиеся маразматические предпосылки увядающего старого мозга. Все-таки в 75 лет пора думать уже больше о внуках» — заключил Борисов.

Напомним, что председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сделал ряд заявлений, в которых признал, что бороться с проектом «Северный Поток-2» поздно, а также призвал Украину последовать примеру Финляндии — вступить в ЕС, но отказаться от вступления в НАТО.