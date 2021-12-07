Таттинский район, , 12:19 — REGNUM В Таттинском районе Якутии возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями сотрудниками администрации муниципалитета. Нарушения были допущены при строительстве дома для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

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Договор по строительству жилья для детей-сирот был заключён в 2014 году на 23 млн рублей, затем цена работ выросла ещё на 5 млн. Увеличение стоимость контракта было незаконным и не оформленным в установленном порядке. Впоследствии подрядчик не выполнил работы должным образом, районная администрация за ходом строительства не следила.

«В августе 2019 года администрацией района заключен новый контракт, работы по нему приняты, однако до настоящего времени дом для детей-сирот по причине некачественного строительства не введен в эксплуатацию, а граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, жильем не обеспечены», — сделали вывод в следственном комитете.

Уголовное дело возбуждено по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий). Ведётся следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация посёлка Белая Гора заключила контракт на ремонт жилого помещения и оплатила работы, которые фактически не были выполнены. Отправленными якобы на оплату ремонта деньгами воспользовался сотрудник администрации населённого пункта. Возбуждено уголовное дело.