Конвой армии США атакован в Сирии
Эль-Хасака, Сирия, 7 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Неизвестные атаковали группу американских военных на севере Сирии. Как сообщает сирийское правительственное новостное агентство SANA, инцидент произошёл вблизи государственной границы между Сирией и Ираком.
Иван Шилов ИА REGNUM
Сирия
На пути следования конвоя армии США, который патрулировал район аль-Ярубия в провинции Хасака, взорвалось два самодельных взрывных устройства.
По информации источника агентства, в результате атаки повреждения получили несколько бронемашин армии США.
О жертвах среди военных не сообщается.