Эль-Хасака, Сирия, 7 декабря, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Неизвестные атаковали группу американских военных на севере Сирии. Как сообщает сирийское правительственное новостное агентство SANA, инцидент произошёл вблизи государственной границы между Сирией и Ираком.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

На пути следования конвоя армии США, который патрулировал район аль-Ярубия в провинции Хасака, взорвалось два самодельных взрывных устройства.

По информации источника агентства, в результате атаки повреждения получили несколько бронемашин армии США.

О жертвах среди военных не сообщается.