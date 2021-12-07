Воронеж, , 12:11 — REGNUM В Воронежской области подтверждено 717 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 7 декабря. Это сразу на десять случаев меньше, чем накануне, 6 декабря.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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В общей сложности с начала пандемии в Воронежской области подтверждено 182 406 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими из этого числа признаны 128 252 человека. За последние сутки выписаны с выздоровлением после ковида 591 пациент.

В Воронежской области на 7 декабря в статистику смертности включены 9 237 ковид-пациентов. Накануне, 6 декабря, сообщалось о 9 179 умерших. По данным федеральной статистики, в регионе умерли 6 054 человека с лабораторно подтвержденным наличием новой коронавирусной инфекции, за сутки зарегистрирована 41 новая смерть.