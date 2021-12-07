Екатеринбург, , 12:11 — REGNUM В Свердловской области от коронавирусной инфекции скончались еще 34 человека. Об этом 7 декабря сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В COVID-центры в тяжелом состоянии госпитализированы 712 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 353 гражданина. В состоянии средней тяжести находятся 4836 пациентов.

За сутки из клиник выписали 470 человек. С начала пандемии выздоровели 160 167 свердловчан. От COVID-19 скончался 8661 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале число заразившихся коронавирусом превысило 184 тысячи.

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