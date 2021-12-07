Санкт-Петербург, 7 декабря, 2021, 12:19 — ИА Регнум. Уголовное дело, в рамках которого задержан бывший глава Калининского района, а до этого Петроградского района Санкт-Петербурга Иван Громов, касается его работы в должности председателя комитета по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга в 2012—2016 годах. Чиновнику вменяются хищения на общую сумму 250 млн рублей, сообщает издание «Фонтанка».

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По данным издания, обыски сегодня проходят не только в петербургской квартире Громова и его бывшем служебном кабинете, но и в двух загородных домах в Одинцовском районе Московской области, зарегистрированных на брата Павла Громова — брата чиновника.

«Эти здания находятся в элитном коттеджном поселке «Мэдисон Парк», — отмечает «Фонтанка».

Напомним, Громов пять лет руководил Петроградским районом Петербурга, который считался «политической вотчиной» экс-спикера Заксобрания, а ныне депутата Госдумы Вячеслава Макарова. Дочь Макарова работала первым заместителем у Громова, с сентября 2021 года она стала депутатом Заксобрания Петербурга. Последний месяц Громов руководил Калининским районом, 6 декабря он подал в отставку по собственному желанию, отставку принял губернатор Александр Беглов.