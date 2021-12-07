Москва, , 12:09 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил изучить материалы о возможном конфликте интересов членов оперштаба по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент ИА REGNUM 7 декабря.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Просьба изучить информацию и затем проинформировать депутатов», — сказал Володин.

Так он отреагировал на просьбу депутата Госдумы Николая Коломейцева (КПРФ) провести парламентское расследование по данным о возможном конфликте интересов в том числе относительно главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«Нам стало известно, что Анна Юрьевна Попова (глава Роспотребнадзора — ред.) является соавтором патента на одну из вакцин, которую она же дает разрешение применять, на которую она же влияет на получение госзаказа и все патентообладатели получают 30% от госзаказа», — сказал ранее Коломейцев.

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