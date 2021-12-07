Чебоксары, , 12:09 — REGNUM В Чувашии чуть снизился суточный прирост выявленных случаев заражения коронавирусом и зафиксированы новые смерти от ковида. Такие сведения приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По информации на 7 декабря, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 49 983 случая заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 143. Это на два меньше, чем ранее было двое суток подряд.

Выздоровели 38 449 пациентов, что составляет 87,42% от общего числа подтверждённых случаев заражения коронавирусом. В том числе за последние сутки выписаны 134 человека.

Жертвами ковида стали ещё 22 жителя. За последний месяц это наибольшее суточное число летальных исходов среди больных ковидом. Всего в Чувашии скончались 3439 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 7 декабря по итогам заседания оперативного штаба планируют ввести дополнительные ограничения. В частности, в новогоднюю ночь не будут работать предприятия общественного питания.