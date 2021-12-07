7 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление неназванного сотрудника Белого дома, распространенное западными СМИ, о том, что администрация Соединенных Штатов Америки хотела бы использовать экономические, а не военные рычаги давления на Российскую Федерацию в случае конфликта России с Украиной.

Мирослава Романенко, , 13:31 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов Америки хотела бы использовать экономические, а не военные рычаги давления на Российскую Федерацию в случае конфликта России с Украиной. Об этом 6 декабря западные СМИ сообщили со ссылкой на неназванного сотрудника Белого дома.

Наставник Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«США не хотят оказаться в ситуации, в которой основной нашей контрмерой стало бы прямое применение вооруженных сил», — приводит слова американского чиновника Интерфакс.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице депутата Рады Вадима Рабиновича, а также в украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Наглый». Многих не удивило заявление американского чиновника. За Украину США воевать не будут, считает ряд комментирующих.

«Ну это как бы логично, во-первых, Украина не состоит в НАТО и у Штатов нет обязательств по военной помощи Украине в отличии той же Польши или Балтики, и во-вторых, чтобы пойти на открытый конфликт вооруженных сил двух держав с крупнейшими ядерными арсеналами, нужно иметь реально веские причины, и это бы случилось в самом крайнем случае», — написал Nightlean.

«Раздули конфликт, а сами в кусты. Грузинский сценарий!» — добавил R Ro.

«Вот так «стоим на защите Европы», а Европе на*рать, и теперь не только им», — шутит Bohdan.

«Самое страшное в том, что миллионы украинцев просто молча наблюдают, как большие дяди извне решают вопросы дальнейшей их (украинцев) жизни на своей земле. Неужели такое же покорное молчание будет, когда начнётся война…» — не понимает ИN.

Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский President.gov.ua

«Помню кто-то там пробирочкой размахивал… Теперь карту вместо пробирочки…» — добавила Елена П.

«Повышали ставки перед встречей. Встреча состоится, и нападение отменится. Рассосётся само собой», — считает Ольга.

«Сказали сейчас, чтобы не говорили, что Путин их нагнул!!!» — с сарказмом отметила Nathalie V.

«Всё подводят к логическому завершению, выгодному для всех. Похоже на примирение сторон», — отреагировал Вячеслав С.

«России нападать не надо! Украина сама развалится, без нападения», — добавил Сергей.

«[Американцы]… не самоубийцы…» — пишет «бетмен».

"Пусть наблюдают дальше. Только тихонько и издалека», — написал «Xoxa51».

"Украинцы, ну зачем России на вас нападать? Ну зачем? Чтобы мост Патона восстановить вам? Или мостовой переход в Херсоне длиной 2 км, который строят уже 10 лет? Ну зачем ещё-то?» — задалась вопросом Ната Л.

«Вот смешно было бы, если бы оказалось, что это США, наоборот, Украину пугают и пытаются заставить выполнить Минск. Хотя, конечно, это не так. Если бы это понадобилось, они бы просто приказали Киеву», — написала Лизанька.

«То есть если Путин не нападёт, а он как бы и не собирался этого делать, то, значит, «агрессор испугался», санкции работают, Сонный Джо — победитель, миротворец и укротитель «русского медведя»? Интересная логика», — добавил Silver.

Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин Kremlin.ru

«Это и так было ясно, что они не будут вписываться… Добавят спецназа для эвакуации…» — пишет Дмитрий.

«Всё стало ясно после Афганистана. США уже не те», — отметил Евгений.

«Но ведь США только подстрекают и дают оружие, а потом смотрят со стороны и наблюдают, а вы умирайте», — добавила Галина П.

«Выразят беспокойство… а это дорого стоит», — отреагировал Илья Д.

«Даже если бы случилось нападение со стороны России, пол-Украины этого даже не заметит, другая половина населения начнет озабоченно интересоваться у «агрессора», почему так долго не нападали», — подытожил Ігор П.