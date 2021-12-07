Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Объем банковских вкладов жителей Санкт-Петербурга с 1 января по 1 октября 2021 года увеличился на 6,7%. Об этом сообщили 7 декабря в пресс-службе Северо-Западного ГУ Банка России.

Вклад Иван Шилов © ИА REGNUM

«В августе и сентябре впервые с начала года наблюдался приток средств населения на срочные вклады (без учета средств на текущих счетах и счетах эскроу)», — сообщил начальник экономического управления Северо-Западного ГУ Банка России Алексей Суслов.

Жители Петербурга возвращаются к практике хранения денег на вкладах с целью приумножения средств. Это отражает статистика за август-сентябрь текущего года. За месяц денежный объём вкладов увеличился на 1,5%. На начало октября сумма вкладов составила 2,8 трлн рублей. Общий объём средств, который поступил в банки, с начала 2021 года вырос на 7,3% и достиг 5,2 трлн рублей.

Этот же показатель в регионах СЗФО увеличился с января по сентябрь на 7,6% и на 1 октября составлял 7,3 трлн рублей. С января по сентябрь сумма вкладов увеличилась на 6%.

Суслов отметил, что граждане могут подобрать наиболее выгодные условия вкладов на финансовом маркетплейсе — платформе «Финуслуги». Там же на сайте доступны возможности заключения соответствующих договоров.