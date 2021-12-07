Владикавказ, , 12:06 — REGNUM В Северную Осетию в ближайшее время поступит первый новый трамвай из десяти, которые должны быть поставлены до конца 2021 года. Он пройдет в течение нескольких дней тест-драйв и обгонку по городу Владикавказу. Об этом сообщил 6 декабря в ходе еженедельного аппаратного совещания в правительстве врио министра промышленности и транспорта Владимир Марзоев.

Трамвай Donland.ru

По его словам, трамвай должен поступить 18−19 декабря. Его подготовка к началу работы будет проходить при непосредственном участии специалистов завода-производителя, после чего в течение нескольких дней новый транспорт будут тестировать на линии.

Напомним, ранее сообщалось о выделении Минпромом России в 2021 году для Северной Осетии десяти новых трамвайных вагонов. Они бесплатно поступят для обслуживания городских маршрутов Владикавказа. Еще 35 транспортных средств будут предоставлены в 2022 году. Стоимость одного трамвая составляет 37 млн рублей.

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