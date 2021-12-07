Оренбург, , 12:06 — REGNUM Оренбургская область получит дополнительную федеральную поддержку развития транспортной инфраструктуры. Из резервного фонда правительства РФ Росавтодору перечислят свыше 3,1 млрд рублей, которые затем поступят в регионы. Распоряжении о финансировании мероприятий рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Информация об этом опубликована на сайте government.ru.

Из 3,1 млрд рублей свыше 1,8 млрд рублей получит Татария и более 1,2 млрд рублей — Оренбуржье. В Оренбургской области денежные средства пойдут на ремонт дорог и объектов улично-дорожной сети в населённых пунктах. Общая протяжённость обновлённого дорожного полотна составит 58,6 км.

В Казани деньги потратят на строительство первого этапа Вознесенского тракта, чья протяженность составит 12 км. Новый тракт обеспечит выезд из города через промзону на федеральную трассу М-7 «Волга».