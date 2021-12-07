Ростов-на-Дону, , 12:06 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получил 651 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 7 декабря. Это на один случай заражения меньше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Наибольшее число случаев заражения зарегистрировано в Ростове-на-Дону (188), Таганроге (39), Шахтах (36), Волгодонске (29), Новочеркасске (20), Аксайском районе (18), Новошахтинске Неклиновском районе (по 17). Более 21% заразившихся — пожилые люди, около 8% — дети.

Всего в Ростовской области зарегистрировано 180 107 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 154 226 человек.

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