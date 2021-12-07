Барнаул, , 12:05 — REGNUM В Алтайском крае поставлен антирекорд по темпам вакцинации. По состоянию на 7 декабря 2021 года прививки от коронавируса получили 1 069 590 человек из более двух миллионов жителей. За минувшие сутки прирост вакцинированных составил всего 1572 человека. Это антирекорд последнего времени. Ранее отмечалось, что Алтайскому краю ежедневно необходимо прививать более 10 000 человек.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: ситуация остается тревожной – все новости»

Из общего числа привитых 123 098 жителей региона получили первую прививку (на 1157 меньше за сутки).

Число полностью привитых граждан составляет 897 659 человек (+2610 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 48 833 ревакцинированных (+119 за сутки).

Напомним, ранее власти региона похвасталось, что к 20 декабря количество вакцинированных в Алтайском крае может перевалить за миллион.

Читайте также: В Алтайском крае заметно снизились темпы вакцинации от COVID-19