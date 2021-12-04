Петропавловск-Камчатский, 4 декабря, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Губернатор Камчатки Владимир Солодов 4 декабря встретился с новым главой Усть-Большерецкого района Кириллом Волковым. Глава региона поздравил его с избранием и высказал пожелания по развитию территории, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Басаргина Яна Владимир Солодов

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«Вам оказано серьёзное доверие, так как Усть-Большерецкий район — одно из важнейших муниципальных образований Камчатского края. Здесь есть высокий экономический потенциал, связанный с нашей базовой рыбной отраслью и туризмом. Кроме того, близость к краевой столице, дорога, связывающая несколько районов, предопределяют перспективы развития Усть-Большерецкого района. Уверен, что ваши опыт, профессионализм и радение за район позволят добиться высоких результатов как в укреплении команды Усть-Большерецкого района, так и в решении стратегических задач на благо его жителей», — подчеркнул Солодов.

Губернатор Камчатки намерен до конца года посетить Усть-Большерецкий район и на месте с новым главой обсудить вопросы развития территории.

Как сообщало ИА REGNUM, по инициативе губернатора Камчатки Владимира Солодова в районах, где уровень вакцинации от COVID-19 достиг 80%, будут сняты введённые ограничительные меры. В частности, в таких населённых пунктах разрешат проведение новогодних мероприятий, в том числе — детских утренников.