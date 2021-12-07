Москва, , 12:01 — REGNUM За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции и вызванных ей осложнений в Российской Федерации скончались 1182 человека. Об этом 7 декабря сообщили в федеральном штабе по борьбе с заболеваемостью.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Днём ранее были зафиксированы 1184 летальных исхода. Всего с начала пандемии, по данным штаба, в России скончались от ковида 283 644 человека.

В Москве за последние сутки скончались 94 ковид-пациента, в Подмосковье — 52, в Санкт-Петербурге — 41.

Как сообщало ИА REGNUM, число заражений коронавирусом в России, выявленных исследованиями, за сутки выросло на 31 096.