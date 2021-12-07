Москва, , 12:01 — REGNUM В 2021 году жители России планируют потратить на новогодние подарки 13 тыс. рублей. Это на 10% больше, чем в 2020 году — 11,8 тыс. руб. и 13,5 тыс. руб. в 2019 году, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Москва перед Новым годом Анна Алябьева © ИА REGNUM

Респонденты с зарплатой до 30 тыс. руб. выделят на подарки к Новому году 10 тыс. руб, люди с доходом 80 тыс. руб. — 17,8 тыс. руб. Женщины дарят подарки чаще, чем мужчины, но их расходы скромнее — 10 тыс. и 15,7 тыс. руб. соответственно.

Самый щедрый бюджет на новогодние подарки — в Москве (17 тыс. руб.), на втором месте — Хабаровск и Ростов-на-Дону (по 16 тыс. руб.), на третьем — Санкт-Петербург (15 тыс. руб.). Самый скромный бюджет — в Челябинске (12,5 тыс. руб.), Новосибирске (12,3 тыс. руб.) и Самаре (12,2 тыс. руб.).

Опрос по заказу «Коммерсант.Деньги» проведен 11−246 ноября 2021 года. Опрошены 5000 граждан РФ старше 18 лет в 702 населенных пунктах.

ИА REGNUM ранее сообщало, три самых заветных желания, которые жители России хотят загадать под бой курантов на Новый 2022 год — это здоровье (32%), достаток (10%) и счастье (10%).

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