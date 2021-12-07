Барнаул, , 11:59 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 7 декабря 2021 года, общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 7384 человек, причём 29 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

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Прирост выявленных зараженных составил 519 за сутки. Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 107 688 человек.

Вместе с тем, новый вирус победили 79 514 человек (рекордные +838 за сутки). Такого не наблюдалось за всю историю пандемии.

Тяжелобольных в крае насчитывается 612 (-12 за сутки), из них 253 подключены к аппаратам ИВЛ (-5 за сутки).

Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (22 076 человек, +79 за сутки) и ОРВИ (75 880 человек, +428 за сутки).

Что касается заразившийся коронавирусом с начала учебного года детей, то их за за сутки стало больше на 53 (всего 4007). Это тоже рекордный показатель.

Количество тестирований с учётом повторных исследований составило всего 7461 (+4957 за минувшие сутки).

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