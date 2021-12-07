Кемерово, , 12:00 — REGNUM В Кемерове по последним данным 234 065 человек сделали прививки от COVID-19. Об этом сегодня, 7 декабря, сообщила мэрия города.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

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«Пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции может любой желающий в возрасте от 18 лет. Наличие противопоказаний определяет врач на приёме перед прививкой. Записаться можно по номеру 122, а также в регистратуре поликлиники», — напомнили в администрации муниципалитета.

Отмечается, что для удобства кемеровчан работают пункты вакцинации в территориальных управлениях, в здании администрации, в комплексном центре социального обслуживания населения Кировского района, в ТЦ «Север», в ледовом дворце «Кузбасс», в ТЦ «Я».