Симферополь, 7 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. К дисциплинарной ответственности будут привлечены руководители Бахчисарайского и Раздольненского районов Республики Крым за низкие показатели работы по привлечению доходов в бюджет. Об этом было заявлено 7 декабря на заседании Совета министров региона.

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«Бахчисарайский и Раздольненский районы не направили ни одного запроса в налоговые органы по выявлению правообладателей. Раз они эту работу не проводят, прошу привлечь к дисциплинарной ответственности эти два района. Они у нас проходят по трём доходным источникам с плохой отработкой доходной базы», — заявила на заседании заместитель председателя Совета министров РК — министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Как отмечалось на заседании, лидерами по получению доходов в бюджеты среди муниципалитетов Крыма стали Евпатория, Джанкой и Феодосия.