Париж, 7 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Премьер-министр Франции Жан Кастекс призывает компании использовать два-три дня удаленной работы в неделю, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции

«Многие компании уже поощряют своих сотрудников больше работать удаленно. Это правильный метод», — приветствовал премьер-министр страны.

Правительство Франции на данный момент предпочло пойти по добровольному пути. Однако власти страны, по словам премьер-министра, могут прибегнуть к обязательной удаленной работе в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек «вероятно, застряли в обломках» трехэтажного многоквартирного дома, который рухнул в департаменте Вар во Франции.