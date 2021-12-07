Париж, , 12:15 — REGNUM Страны Запада и особенно США спровоцировали Россию на действия вблизи границы с Украиной. Угроза «российской агрессии» в отношении Украины преувеличена, заявил эксперт по вопросам европейской геополитики Флоран Пармантье в интервью французской газете Le Figaro.

Владимир Путин и Сергей Шойгу Mil.ru

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По его словам, ряд недавних событий заставляют Россию пытаться отреагировать. Это применение турецких беспилотников в Донбассе, усиление присутствия НАТО в Чёрном море и приближение бомбардировщиков США к границам РФ. Для Москвы неприемлема «помолвка» Украины с НАТО.

«Несколько недель назад [президент России] Владимир Путин выразил желание получить гарантии безопасности на своей территории», — сказал Пармантье.

Эксперт полагает, что у России и США есть шанс договориться об основных проблемах, так как их силы пока примерно равны. Неделикатные действия какой-либо стороны чреваты серьёзными последствиями.

«Если вы не хотите общаться с Сергеем Лавровым, ничего страшного. Но вам придется тогда прислушаться к министру обороны России Сергею Шойгу», — такова, по мнению эксперта, позиция Москвы, и это говорит о многом.

Пармантье считает также, что Россия не хочет бессмысленных переговоров с властями Украины, она хочет обсуждать вопрос о мире с «главным», то есть с США.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря запланированы переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате онлайн. Они будут закрытыми для прессы.

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