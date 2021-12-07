Горно-Алтайск, , 11:58 — REGNUM Полпред президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев 7 декабря прибыл в Республику Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в Горно-Алтайске он встретился с главой республики Олегом Хорохординым.

Последний рассказал о ходе реализации Индивидуальной программы развития на 2020−2024 годы, объём финансирования которой составляет более 5 млрд рублей. В рамках программы реализуются инвестпроекты в сфере сельского хозяйства и туризма.

По словам главы региона, Горный Алтай ежегодно посещают более 2 млн туристов. Росту турпотока способствовали создание новых туристических объектов, а также расширение маршрутной сети аэропорта Горно-Алтайска.

Кроме того, Олег Хорохордин доложил об исполнении поручений и положений президента Владимира Путина, о ситуации со строительством детсадов, а также о реализации мусорной реформы.

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