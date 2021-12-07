Вашингтон, 7 декабря, 2021, 11:58 — ИА Регнум. Никаких «конкретных договоренностей», исключающих дальнейшие продвижения НАТО, ни с американцами, ни с НАТО в целом руководству нашей страны достичь не удастся, и даже если формально что-то подобное нам будет обещано, таким гарантиям грош цена, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 7 декабря, комментируя высказывания официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

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Как сообщалось ранее, Прайс заявил, что США не считают себя нарушителями данного России обещания не расширять НАТО на восток, поскольку «двери НАТО открыты» и США привержены этой «политике открытых дверей».

« Если американцы и другие натовцы считают, что их красивые фразы типа «политика открытых дверей» имеют значение для кого-то ещё, кроме них самих и их ближайших сателлитов, то они ошибаются. В России в отличие от того, как было в 1990-х и начале 2000-х годов, они уже никого не убеждают. Под прикрытием такого рода фраз за последние тридцать лет США и их союзники существенно усилили военное давление на нашу страну, создали просто угрожающее положение на её северо-западных, западных и юго-западных рубежах.

Уверен, что никаких «конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от ее территории», на что рассчитывает наше правительство, ни с американцами, ни с НАТО в целом руководству нашей страны достичь не удастся. И даже если формально что-то подобное нам будет обещано, вся история нашей страны свидетельствует, что таким обещаниям, таким гарантиям грош цена. На конкретные враждебные России действия США и НАТО, особенно через Украину, надо отвечать военной и политической конкретикой.