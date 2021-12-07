Ереван, , 11:58 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян почтил память жертв Спитакского землетрясения 7 декабря по случаю годовщины трагедии. Обращение он разместил в соцсети Twitter.

Обрушение этажей. Ленинакан, Армения. Землетрясение в Спитаке

«Шлю свои слова утешения и поддержки всем тем моим соотечественникам, которые вследствие катастрофического землетрясения потеряли своих родных и близких, семьи и дома», — написал президент республики.

Напомним, мощное землетрясение в Армении произошло 7 декабря 1988 года. Его эпицентр находился в городе Спитаке. Там сила подземных толчков достигала десяти баллов по 12-бальной шкале.

По официальным данным, тогда погибли 25 тыс. человек, 140 тыс. стали инвалидами, а 514 тыс. человек остались без жилья. Также были стихия повредила значительную часть инфраструктуры Армении, около 40% промышленных мощностей республики после землетрясения были в аварийном состоянии.