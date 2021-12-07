Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области ввело ограничения на работу детских оздоровительных учреждений в зимнее время из-за неблагополучной обстановки по заболеваемости коронавирусной инфекцией, острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и острыми кишечными инфекциями (ОКИ). Об этом 7 декабря сообщается на сайте ведомства.

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Главный санитарный врач региона Ольга Историк рекомендовала комитету общего и профессионального образования Ленобласти сформировать реестр организаций отдыха детей и оздоровления с включением в него только тех учреждений, которые имеют действующее санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии зданий, строений и сооружений санитарно-эпидемиологическим требованиям.

А также обеспечить контроль за своевременной подготовкой учреждений к приему детей, не допускать отдых детей на базах, не попавших в реестр, и обеспечить питание отдыхающих одобренными поставщиками продуктов.

Также комитету по здравоохранению Ленобласти рекомендовано разработать методическое руководство и вести контроль за работной медицинского персонала на период зимнего отдыха.