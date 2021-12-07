Сеул, 7 декабря, 2021, 11:57 — ИА Регнум. С 12 по 15 декабря глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетит с государственным визитом Австралию. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского президента Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

В ходе зарубежной поездки лидер Южной Кореи встретится с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, возложит цветы к памятнику австралийским ветеранам Корейской войны и встретится с ветеранами за совместным ужином.

14 декабря Мун Чжэ Ин отправится в Сидней, где встретится с лидером оппозиционной Лейбористской партии Австралии Энтони Албанезе и представителями австралийского бизнеса по вопросу цепочки поставок ключевых сырьевых материалов.

Известно, что президент Южной Кореи посетит Австралию впервые за последние 12 лет.