7 декабря 2021 | Время чтения 6 мин

Артём Дубровский, , 13:31 — REGNUM В конце 2021 года интерес к киберспорту в России сильно вырос. Во многом за это стоит благодарить команду Team Spirit, победившую на The International — чемпионате мира по Dota 2. После этого украинский коллектив NAVI одержал победу на главном турнира года по Counter-Strike: Global Offensive, а прямо сейчас наши спортсмены из Gambit Esports ведут уверенное наступление на полях чемпионата мира по Valorant. Неудивительно, что при таком количестве киберспортивных заслуг особое внимание в стране начинает уделяться подготовке нового поколения игроков.

Киберспорт Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, несколько дней назад завершился четвёртый сезон Всероссийской интеллектуально-киберспортивной лиги или, как её ещё называют, Школьной лиги. Это серия ежегодных соревнований, организованных Федерацией компьютерного спорта России, призванная дать школьникам плацдарм для тренировок, виртуальных сражений и первых побед. Получив официальный соревновательный опыт, они достигают «киберспортивной зрелости» и уходят в турниры постарше — например, в Студенческую лигу, чемпионат России по компьютерному спорту или профильные соревнования, актуальные для отдельных дисциплин.

Чемпионом Школьной лиги 2021 года стала сборная МАОУ «Лицей №3» из города Чебоксары — за победу юные спортсмены получили 400 тыс. рублей и возможность стать героями нового фильма от киберспортивной студии RuHub. После окончания матчей корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Александром Никулиным — официальным представителем коллектива и капитаном школьной команды по Dota 2. О планах молодых игроков на денежный приз, процессе подготовки к турниру и совмещении спорта с учёбой — читайте в материале.

Александр, поздравляю с заслуженной победой! Какие у вас с ребятами эмоции от того, что всё это закончилось?

Александр Никулин, капитан школьной команды по Dota 2: Если честно, то нам нравится процесс куда больше, чем результат, — поэтому мы получали удовольствие от игр на протяжении всего турнира. Конечно, от победы счастья и радости только прибавилось. Но сейчас становится немного грустно от того, что всё так быстро закончилось. Нам хотелось поиграть ещё.

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У вас уже есть какой-то план, куда потратите заработанные призовые?

Александр Никулин: На данный момент плана как такового нет. Ещё немного смущает тот факт, что средства мы получим только в течение 180 дней с момента предоставления реквизитов — но ничего, подождём. Думаю, что основная часть выигранных денег пойдёт на обновление наших игровых девайсов. Я слышал, что кто-то из ребят хочет взять себе монитор получше, лично я буду обновлять клавиатуру. А оставшиеся средства, скорее всего, потратим на кастомные предметы в играх или ещё на что-то.

Совсем скоро вы станете звёздами нового фильма от RuHub. Как команда отнеслась к этой перспективе? Вы смотрели другие работы от этой студии?

Александр Никулин: Я уверен, что это будет очень интересно и весело. Как минимум для всех нас это будет совершенно новым опытом. Фильмы от RuHub мы ранее не смотрели, так что познакомимся с ними уже в качестве актёров.

Давай вернёмся немного назад во времени и вспомним, как начинался турнир. Расскажи о вашей подготовке — сколько часов в день нужно тренироваться, чтобы в итоге стать чемпионом?

Александр Никулин: Мы собирались на тренировки примерно раз в два дня. Играли несколько матчей — обычно от трёх до шести — и нам этого хватало. Весь тренировочный процесс был выстроен в онлайн-формате. Как только у всех членов команды появлялось свободное время, сразу же собирались на нашем сервере в Discord и отправлялись играть.

А школа как-то участвовала в организации тренировочного процесса?

Александр Никулин: Напрямую нет — за организацию тренировок мы отвечали полностью сами. Школа поддержала нас уже на этапе выступлений: выделила время на участие и организовала освобождение от уроков на время матчей.

Как тогда образовалась ваша команда? У вас были какие-то школьные отборочные или коллектив собирался «по знакомству»?

Александр Никулин: У меня в классе есть пара друзей, с которыми мы часто играли в Dota 2. И вот я увидел пост «ВКонтакте» о проведении четвёртого сезона Школьной лиги — решил попробовать. Нашёл нам ещё двух игроков с подходящей ролью и высоким рейтингом, а дальше всё само закрутилось.

Как родные и одноклассники отреагировали на вашу победу?

Александр Никулин: Конечно же, все, кто о ней слышал, поздравляют. Друзья, родители и даже учителя.

То есть родители не против, что ты решил посвятить себя киберспорту?

Александр Никулин: Они видят, что у меня получается, и искренне радуются — переживают и болеют.

Dota 2 Цитата из видео на YouTube

После победы появились какие-то серьёзные планы на киберспортивную карьеру?

Александр Никулин: На самом деле, они были и до победы. Она лишь стала дополнительным стимулом к будущим свершениям. Мы будет стараться, усердно тренироваться, и, может быть, нас заметит и подпишет какой-то серьёзный киберспортивный клуб. Но до этого пока ещё далеко.

Как считаешь, на каком уровне сейчас находится школьный киберспорт в стране?

Александр Никулин: Мне кажется, что школьный киберспорт в России развит вполне неплохо. У школьников сейчас есть все необходимые условия и возможности, чтобы стать профессиональными киберспортсменами — результат зависит уже от самих детей. Если регулярно тренироваться и стремиться стать лучше, то всё получится.

Насколько сложно совмещать киберспорт с учёбой?

Александр Никулин: Если школьная неделя не сильно загружена, а после уроков нет кучи кружков и секций, то киберспортивную карьеру вполне возможно совмещать с учёбой. У меня какого-то особо сложного выбора между киберспортом и учёбой никогда не вставало. Только вопросы в 2−3 часа ночи: пойти спать или сыграть ещё одну катку.

В этом году Россия стала главной страной мира по Dota 2. Вы с командой смотрели The International?

Александр Никулин: Да, мы все с огромным удовольствием смотрели турнир с самого первого дня и до финала.

Победа Team Spirit на The International 2021 Цитата из видео на YouTube

А как давно вы играете в Dota 2?

Александр Никулин: Ну, про нас нельзя сказать, что совсем уж «задроты». Но у каждого из команды наиграно примерно по 3−4 тысячи часов. Возможно, у кого-то уже 5.

Окажись ты прямо сейчас перед разработчиками из Valve, что бы им сказал?

Александр Никулин: Наверное, попросил бы выпускать сеты и скины на персонажей получше. А то последние облики выглядят сильно хуже тех, что выходили раньше. В целом глобально что-то менять в Dota 2 я бы не стал. Только немного подправил бы баланс.

Какой совет ты можешь дать совсем юным игрокам, которые хотят начать свою карьеру в киберспорте?

Александр Никулин: Практика, практика и ещё раз практика. Можно, конечно, почитать теорию Dota 2, но это не сильно поможет. Лучше всего начинать играть со своими друзьями или с опытным знакомым, так как разобраться самому во всех тонкостях игровой механики довольно сложно. А дальше дело техники. Успех придёт сам, главное, быть готовым к нему.

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