Кабул, , 11:56 — REGNUM Экс-сотрудник британского министерства иностранных дел охарактеризовал подход министерства к эвакуации афганских граждан, подвергшихся риску после захвата страны талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как «неэффективный» и «дорогостоящий».

Рафаэль Маршалл, который до увольнения в сентябре занимал высокие посты в МИДе, сказал, что в кризисном штабе министерства не хватало сотрудников, добавив, что отбор афганцев, эвакуированных британскими самолетами, был «не спланированным и недостаточным».

Он добавил, что из-за нехватки людей тысячи электронных писем с просьбами к Великобритании о помощи, не были прочитаны.

Бывший чиновник британского МИДа заявил в письменном докладе парламентскому комитету по иностранным делам, что, возможно, до 150 000 афганских граждан, которым угрожала опасность за связи с Великобританией, желали покинуть Афганистан, но помощь была оказана менее чем 5 процентам лиц от этого количества.

«Очевидно, что некоторые из оставшихся на данный момент уже убиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

В своих показаниях Рафаэль Маршалл также обвинил тогдашнего министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба в «медлительности».

Он сказал, что г-ну Раабу потребовались часы, чтобы ответить на электронные письма, добавив, что министр «не полностью владел ситуацией».

В дни, непосредственно предшествовавшие захвату Кабула талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Рааб отбыл в отпуск, а оппозиционные партии и некоторые средства массовой информации обвинили его в том, что он уехал в отпуск вместо того, чтобы немедленно вернуться в Лондон для наблюдения за ситуацией. Позже Доминик Рааб ушел с поста министра и теперь занимает другой государственный пост.

Отвечая на замечания Рафаэля Маршалла, официальный представитель британского правительства сказал, что сотрудники министерства «неустанно работали над выполнением крупнейшей миссии подобного рода».

Источник, близкий к Раабу, сказал, что в то время основной проблемой в операции по эвакуации была идентификация заявителей, покидающих Афганистан, и их безопасная перевозка, а не скорость принятия решений.

Он добавил, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул, столицу Афганистана, Великобритания вывезла из Афганистана 15 тысяч человек, в том числе 5000 британских граждан, 8000 афганцев и 2000 детей.

Согласно тому же источнику в правительстве, после завершения операции по вывозу людей, Великобритания смогла эвакуировать еще 3000 человек из Афганистана.