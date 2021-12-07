Якутск, 7 декабря, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Якутии в 2021 году из аварийного жилого фонда площадью 229 370 квадратных метров переселили 11 780 человек. В 2019 году в новое жилье переехали 768 человек из 13 500 квадратных метров «аварийки», а в 2020 году — 5 340 человек из 96 220 квадратных метров аварийной жилой площади. Об этом ИА REGNUM заявила первый заместитель министра архитектуры и строительного комплекса Республики Саха (Якутия) Галина Новикова.

ИА REGNUM Ветхое жильё

По её словам, до конца 2021 года планируется расселить ещё 6 360 человек из аварийного жилья площадью 95 840 квадратных метров.

Первый заместитель министра сообщила, что ы регионе введены в эксплуатацию 20 многоквартирных домов, куда в приобретенную жилплощадь расселяются граждане, проживающие в 529 аварийных жилых помещениях общей площадью 22 539 квадратных метров. До конца 2021 года планируется ввод в эксплуатацию ещё 49 многоквартирных домов, куда в приобретенную жилплощадь планируется расселить граждан, проживающих в 1 775 аварийных жилых помещениях общей площадью 75 955 квадратных метров.

Кроме того, будет выплачено денежное возмещение за изымаемые жилые помещения площадью 15 000 квадратных метров и приобретение жилых помещений у застройщиков площадью 6 000 квадратных метров.

Как уточнила Новикова, в Якутии реализуется республиканская программа на 2019−2025 гг. по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, куда включены аварийные дома, признанные таковыми с 2012 по 2017 годы. По программе планируется расселить 1 151 000 квадратных метров аварийного жилья, где проживают 61 000 граждан. На расселение этой «аварийки» требуется 109 591 млн рублей, в том числе средства федерального Фонда в сумме 81 650 млн рублей и средства бюджета Якутии в сумме 27 941 млн рублей.

Галина Новикова добавила, что после 2017 года признаны аварийными 2 112 многоквартирных домов общей площадью 720 263 квадратных метров.