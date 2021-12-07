Санкт-Петербург, , 11:55 — REGNUM За истекшие сутки в Северной столице лабораторно подтвердили 2381 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 7 декабря в федеральном оперштабе. Это на 31 случай меньше, чем сутками ранее, и на 39 случаев меньше, чем два дня назад.

Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в торговом центре Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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Медленное снижение суточного числа новых случаев заражения продолжается уже четыре дня подряд. Всего за время пандемии в регионе выявлено 804 664 случая болезни.

За минувшие сутки выписаны по выздоровлению 3836 человек в Петербурге, это в несколько раз больше, чем выписывалось в выходные дни. Всего в городе переболели подтвержденным ковидом 744 218 человек.

За последние сутки подтвержден также 51 летальный случай, первопричиной которого стал COVID-19. Это на четыре случая меньше, чем в предыдущий день. Всего жертвами болезни в Петербурге стали 26 604 человека.

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