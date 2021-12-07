Лос-Анджелес, США, , 14:16 — REGNUM Представители американского рэпера Дрейка попросили Академию звукозаписи исключить его из списка номинантов премии «Грэмми». Об этом 7 декабря пишет Billboard.

Дрейк The Come Up Show

Как отмечает СМИ, Академия удовлетворила просьбу рэпера. Причина отказа Дрейка от участия неизвестна. Он был представлен в двух номинациях — «Лучший рэп-альбом» и «Лучшее рэп-исполнение».

ИА REGNUM напоминает, что в 2020 году Дрейк критиковал жюри премии после того, как его коллега The Weeknd не был номинирован ни в одной из категорий. «Я думаю, мы должны перестать позволять себе каждый год удивляться этой пропасти между впечатляющей музыкой и подобными наградами и просто согласиться — то, что когда-то было высшей формой признания, теперь может не иметь значения для художников», — написал он в личном Instagram-аккаунте.

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