Рыночная цена электричества в Латвии подскочила до 1 евро за киловатт/час
Рига, 7 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Электричество в Латвии на протяжении вторника, 7 декабря, стоит в среднем 46,9 евроцентов за киловатт-час. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lvсо ссылкой на данные энергетической биржи Северной Европы Nordpool.
Как следует из опубликованных на сайте Nordpool цен (они для каждого часа устанавливаются свои), во вторник, 7 декабря, с 8 до 9 утра по латвийскому времени цена электроэнергии в Латвии поднялась до беспрецедентных 1000,07 евро за Мегаватт/час (то есть до 1,00 евро за киловатт/час).
С учетом сборов и налогов средняя суточная цена для бытового потребителя составит 62,8 евроцента за киловатт/час, а в утренние часы практически удвоится.
Подчеркивается, что столь рекордный скачок цен зафиксирован только в странах Прибалтики и Финляндии. В остальных странах, участвующих в торгах на Nordpool, цены существенно ниже.
Так, в Норвегии они колеблются, в зависимости от региона, от 9,09 до 18,55 евроцентов за киловатт/час, в Швеции — до 28,92 евроцента, в Дании — до 28,92 евроцента.