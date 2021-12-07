Рига, 7 декабря, 2021, 11:54 — ИА Регнум. Электричество в Латвии на протяжении вторника, 7 декабря, стоит в среднем 46,9 евроцентов за киловатт-час. Об этом сообщил местный портал rus.lsm.lvсо ссылкой на данные энергетической биржи Северной Европы Nordpool.

99px.ru Электричество

Как следует из опубликованных на сайте Nordpool цен (они для каждого часа устанавливаются свои), во вторник, 7 декабря, с 8 до 9 утра по латвийскому времени цена электроэнергии в Латвии поднялась до беспрецедентных 1000,07 евро за Мегаватт/час (то есть до 1,00 евро за киловатт/час).

С учетом сборов и налогов средняя суточная цена для бытового потребителя составит 62,8 евроцента за киловатт/час, а в утренние часы практически удвоится.

Подчеркивается, что столь рекордный скачок цен зафиксирован только в странах Прибалтики и Финляндии. В остальных странах, участвующих в торгах на Nordpool, цены существенно ниже.

Так, в Норвегии они колеблются, в зависимости от региона, от 9,09 до 18,55 евроцентов за киловатт/час, в Швеции — до 28,92 евроцента, в Дании — до 28,92 евроцента.