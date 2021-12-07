Москва, 7 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Американское посольство в Москве в курсе сообщений об арестованном в России гражданине США, однако оно не комментирует их из-за соображений конфиденциальности. Об этом 7 декабря сообщил пресс-секретарь американской дипмиссии в РФ Джейсон Ребхольц.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР Арест

«Мы в курсе сообщений об аресте гражданина США, но не можем комментировать это дело по соображениям конфиденциальности», — приводит его слова РИА Новости.

Отметим, ранее из сообщений СМИ стало известно, что в одном из следственных изоляторов в Москве находится американский гражданин Марк Фогель, которого арестовали по обвинению в контрабанде наркотиков.