Ростов-на-Дону, 7 декабря, 2021, 11:56 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор уроженцу Таджикистана, обвиняемому в подготовке теракта Майкопе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда 7 декабря.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что в феврале 2021 года подсудимый начал подготовку к совершению теракта в одном из торговых центров Майкопа. Злоумышленник нашёл информацию по изготовлению самодельного взрывного устройства, затем приобрел инструменты и компоненты для его изготовления, хранил их по своему месту жительства. Он успел собрать самодельное взрывчатое вещество, однако его преступный замысел пресекли силовики.

Подсудимый сознался и раскаялся в содеянном, способствовал расследованию преступлений. Суд назначил ему наказание в виде семи лет колонии строгого режима с отбыванием первых двух лет и шести месяцев в тюрьме. Виновный приговорён к штрафу в размере 150 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.