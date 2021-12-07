Ставрополь, 7 декабря, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Ставропольский край поступили еще 50 новых школьных автобусов. Их распределили в основном по сельским школам, лишь один их них передан городской школе краевой столицы. Ключи от нового автотранспорта передал 6 декабря директорам школ губернатор края Владимир Владимиров, сообщил он на своей странице в соцсети Instagram.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школьный автобус

По его словам, за последние годы автопарк школьных автобусов пополнился более чем 400 машинами. Денежные средства на их закупку предоставлены из федерального и регионального бюджета. Помощь оказали также местные бизнес-структуры.

«Передал ключи от них главам территорий и директорам школ. И это не первые и не последние автобусы, которые мы закупаем для школ края. Всего за пять лет на федеральные и краевые средства, с поддержкой социально ответственного бизнеса наш школьный автопарк пополнился 422 машинами», — написал губернатор.